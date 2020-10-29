JAC сертифицировал в России семиместный кроссовер

Китайская JAC в марте текущего года провела закрытую презентацию нового 7-местного кроссовера Jiayue X7. Росстандарт уже выдал на «паркетник» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), этот документ дает право на продажу автомобилей в РФ и других странах ЕАЭС

Судя по ОТТС, у нас JAC X7 предложат как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях (компоновка 2+3+2). Длина, ширина и высота кроссовера составляют 4776, 1900 и 1760 мм соответственно, колесная база достигает 2750 мм. Снаряженный вес — 1810-1840 кг в зависимости от модификации.

Под капотом X7 установлена безальтернативная турбированная «четверка» объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Степень сжатия у двигателя по современным меркам низкая — 9.7, однако благодаря этому в бак машины можно заливать 92-й бензин. Турбина производства компании Honeywell. Работает двигатель с 6-скоростным двухдисковым «роботом», привод — исключительно передний. «Обут» кроссовер в колесные диски R18 с шинами 235/60. Импорт JAC S7 в Россию наладят с завода JAC в Казахстане — там же для нашего рынка производят и другие модели бренда, в том числе кроссоверы S3 и S5, пикап T6, а также электромобиль iEV7S.