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4 июн 2020

Китайский JAC привезёт в Россию электромобиль

Китайский JAC привезёт в Россию электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания JAC раскрыла информацию о российской версии электрического хэтчбека iEV7S. Пока модель проходит сертификацию

Хэтчбек длиной 4135 миллиметров оснащён электромотором мощностью 115 л.с. (270 Н•м), установленным на передней оси. Время разгона до «сотни» составляет 12 секунд, а максимальная скорость — 130 км/ч. Дорожный просвет равен 130 миллиметрам.

Тяговая батарея ёмкостью 39 кВт•ч обеспечивает запас хода 360 километров при постоянном движении на 60 км/ч. Зарядка от домашней розетки занимает 12 часов, от терминала с переменным током — семь часов, а от станции с постоянным током — час. В JAC подсчитали, что при цене киловатт-часа в 1,5–2,32 рубля полная зарядка обойдётся менее чем в 100 рублей.

В России JAC iEV7S появится в комплектации Luxury. Такой электромобиль оснащён системой стабилизации, 16-дюймовыми колёсными дисками, бесключевым доступом, передними и задними парктрониками, камерами кругового обзора, двумя подушками безопасности, отделкой салона двухцветным кожзамом, мультимедийной системой с восьмидюймовым монитором, обогревом передних сидений и зеркал. Российский старт продаж JAC iEV7S и объявление цены намечено на август 2020 года

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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