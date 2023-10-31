Открыт прием заказов на кроссовер JAC JS3

Китайская компания JAC начинает принимать онлайн заказы в России на новый кроссовер JS3 (на родине автомобиль известен под названием JAC Refine S3)

Данная модель фактически является вторым рестайлингом автомобиля, дебютировавшего в 2013 году. На российском рынке автомобиль также придет на смену актуальному S3. По сравнению с предыдущей версией, новинка стала выглядеть более современно. Изменились передние фары, решетка получила горизонтальные элементы и добавлены более массивные бампера. Габариты автомобиля: 4345/1765ю1640 мм., колесная база - 2560 мм. В списке оснащения числятся: адаптивный-круиз контроль, 6 подушек безопасности, передний и задний парктроники, сенсорный дисплей мультимедийной системы и климат-контроль.

JAC JS3 оснащается атмосферным мотором объемом 1,6 л. Мощность - 109 л.с. Крутящий момент - 150 Нм. Максимальная скорость - 180 км/ч. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” или вариатор. Привод исключительно передний.