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16 июл 2020

В JAC раскрыли подробности о новом электромобиле iEV7S

В JAC раскрыли подробности о новом электромобиле iEV7S

Китайский электромобиль JAC iEV7S будет предлагаться в России с несколькими современными опциями

В частности, автомобиль получит светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. Кроме того, на бамперах появятся накладки из некрашеного пластика. В салоне установят бортовой компьютер с восьмидюймовым сенсорным экраном и разрешением в 16 млн пикселей.

Также модель оборудуют системой кругового обзора, круиз-контролем, бесключевым доступом в салон. Отмечается, что управлять некоторыми функциями машины можно будет с помощью специального мобильного приложения. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 115 л.с. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 12 с. Пробег на одной зарядке составляет 280 км, дальность может быть увеличена до 360 км при движении с постоянной скоростью 60 км/ч.

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