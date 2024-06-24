В Китае начали продавать гибридную версию Jaecoo J7

Китайская компания Chery объявила о старте продаж кроссовера Fengyun T6 (Fulwin T6). Это гибридная модификация бензинового кроссовера Jaecoo J7, официально представленного на российском рынке. Начальная стоимость в Китае - 129 900 юаней (1 565 000 рублей)

Главная визуальная особенность автомобиля - вставка под решетку радиатора в цвет кузова. Также дизайнеры слегка поработали над бамперами и светодиодной оптикой, которая теперь соединяется по всей ширине передней части. Предложены и новые дизайны 18- и 19-дюймовых колесных дисков. Точные габариты кроссовера: 4540/1865/1670 мм, при колесной базе в 2672 мм. В салоне изменений практически нет, кроме переехавшего рычага КПП с центрального тоннеля на рулевую колонку.

Самое главное в новом кроссовере - силовая установка. Fengyun T6 (Fulwin T6) - это плагин-гибрид, в основе которого электродвигатель мощностью 204 л.с. (310 Нм) и 1,5-литровый турбомотор на 156 л.с. (220 Нм). Суммарная мощность - 360 л.с. Крутящий момента - 530 Нм. Такой же установкой оснащен гибридный EXEED RX, который представили несколько месяцев назад.

Автомобиль комплектуется батареей от BYD FinDreams емкостью 18,316 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 120 км., а в гибридном режиме - 1300 км (по циклу CLTC). Отмечается, что с помощью быстрой зарядки “заправить” автомобиль с 30% до 80% можно за 19 минут, а от стандартной розетки с 20% до 100% - за 3 часа.

