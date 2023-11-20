Суббренд Chery привезет в Россию еще один кроссовер

Компания Jaecoo анонсировала официальное появление кроссовера Jaecoo J8 на российском рынке. Предположительно, автомобиль поступит в продажу в начале следующего года

Jaecoo J8 - это перелицованный флагмансткий кроссовер материнской компании Chery Tiggo 9, который отличается исключительно шильдиками. “Девятка” на российском рынке официально не продается и, вероятно, J8 станет своеобразной заменой. Напомним, что на данный момент модельный ряд Jaecoo в России представлен кроссовером J7. Габариты J8: 4820/1930/1699 мм., при колесной базе в 2820 мм.

Как и Tiggo 9, автомобиль оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность данного агрегата - 261 л.с. (в России мощность будет дефорсирована до 249 л.с.). Крутящий момент - 400 Нм. Стандартная переднеприводная версия комплектуется 7-ступенчатым “роботом”, а полноприводная топовая версия, по примеру “девятки”, возможно, получит 8-ступенчатый “автомат.