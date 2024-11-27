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27 ноя 2024

Jetour Dashing получил в России полноприводную версию

Jetour Dashing получил в России полноприводную версию
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд Jetour в России пополнился полноприводной версией кроссовера Dashing. Автомобиль будет предложен с 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач

Ранее кроссовер был доступен только с передним приводом и двумя вариантами силовых установок: стандартным турбомотором объемом 1,5 л. (147 л.с.) и более мощным турбоагрегатом на 1,6 л. (190 л.с.). Кроме того, оба двигателя агрегатировались исключительно   с роботизированной коробкой передач.

Полноприводной модификации достался 1,6-литровый турбодвигатель, но его мощность была снижена до 185 л.с. Крутящий момент - 275 Нм. При этом, в паре с ним теперь работает 8-ступенчатый “автомат”. Максимальная скорость - 180 км/ч. Заявленный разгон до “сотни” - 10,9 с., что немного медленнее паспортного разгона переднеприводной версии.

При написании новости использовалась информация:
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