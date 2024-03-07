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7 мар 2024

Марка Jetour “пропишет” свои автомобили в России

Марка Jetour “пропишет” свои автомобили в России

Стало известно, что китайская марка Jetour собирается локализовать выпуск своих автомобилей в России. Производство планируют запустить уже в этом месяце

Пока неизвестно, с каким именно российским предприятием у китайской марки контракт, но судя по некоторым данным из сети, им может стать производственная площадка компании “Автотор”. С другой стороны, заместитель генерального директора Jetour Кэ Чуаньдэн сообщил, что первой локализованной моделью станет кроссовер Dashing, а позже к нему присоединится X70 Plus.

Напомним, что Dashing на российском рынке оснащается 1,5-литровой “турбочетверкой” мощностью 147 л.с. или 1,6-литровым турбомотором на 190 л.с. Оба мотора работают в паре с роботизированной коробкой передач. Что касается другого кроссовера X70 Plus, то у него под капотом тот же 1,6-литровый турбированный двигатель на 190 л.с. Привод у обеих моделей - передний.

При написании новости использовалась информация:
Автопилот

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