Jetour планирует создать внедорожник для конкуренции с Jeep, Land Rover и Tank

Бренд Jetour, принадлежащий Chery, готовится к запуску новой серии внедорожников, призванной конкурировать с такими брендами, как Jeep, Land Rover и Tank. Презентация дебютанта планируется на следующей неделе, где также ожидается анонс и второй модели

Chery уже зарегистрировала три товарных знака для новых автомобилей: Jetour G900, G700 и F700. Все модели получат исключительно гибридную силовую установку, а 900-й вероятно будет отличаться большими габаритами. Другой информации о будущих внедорожниках пока нет. Также пока трудно предположить, когда они официально могут появиться на российском рынке.

Предполагается, что материнская компания воспользуется опытом сотрудничества с технологическим гигантом Huawei и британским альянсом Jaguar Land Rover для создания серьезного конкурента вышеперечисленным брендам. Напомним, что Chery имеет с Huawei совместный бренд Luxeed и совместное предприятие с JLR.