Jetour готовит два полноприводных кроссовера для России

Компания Jetour пополнит свой модельный ряд в России двумя полноприводными модификациями кроссоверов Dashing и X90 Plus. Оба автомобиля должны появиться на рынке уже в этом году

Интереснее всего узнать именно про модель Dashing, поскольку даже на родине кроссовер не представлен с системой полного привода. Вероятнее всего, такая версия будет предложена только на российском рынке. Возможно, Dashing достанется тот же мотор, что и Chery Tiggo 7 Pro Max. Это 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Коробка - 7-ступенчатый “роботом”. Привод - подключаемый полный (Torque-On-Demand).

Второй новинкой станет X90 Plus 4WD. Полноприводная версия получит связку 2,0-литрового турбомотора мощностью 249 л.с. (385 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от кроссовера Exeed VX.