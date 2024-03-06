Jetour T2 официально вышел на российский рынок

Китайская компания Jetour пополнила свой модельный ряд новым полноприводным кроссовером T2 (на родине известен как Traveler). Стоимость автомобиля начинается от 3 759 000 рублей

Jetour T2 в России предложен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до 100 км/ч - 8,7 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Заявленный средний расход - 9,3 л. на 100 км. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод - полный.

По габаритам T2 сопоставим с Tank 300: 4785/2006/1880 мм., при колесной базе в 2800 мм. У автомобиля неплохие внедорожные характеристики: клиренс - 220 мм., а глубина преодолеваемого брода - 700 мм. Объем багажного отделения - 580 л. (1494 л. при сложенном заднем ряде).

В плане дизайна автомобиль выделяется квадратной формой кузова, массивными бамперами и крестообразной светодиодной оптикой, состоящей из вертикальных и горизонтальных элементов. По центру крупной решетки радиатора расположился подсвечивающийся логотип компании. Внутри 5 посадочных мест. На передней панели устанавливается 10,25-дюймовая цифровая “приборка” и 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Она включает все современные функции такие, как Apple Carplay и Android Auto.

