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27 сен 2023

Jetour X70 Plus официально представлен в России

Jetour X70 Plus официально представлен в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetour, входящая в концерн Chery, официально представила полноразмерный кроссовер X70 Plus в России. Стоимость автомобиля начинается от 2 999 900 рублей

Марка Jetour известна в Поднебесной с 2018 года. Ее первой моделью стал кроссовер X70, а в 2020 году компания представила обновленную версию, которая получила приставку Plus. На российский рынок привезли версию со свежим дизайном (на родине - Х70 Pro), но салон остался от дорестайлингового кроссовера. Российским покупателям предложат две комплектации стоимостью 2 999 900 рублей и 3 299 900 рублей. По габаритам автомобиль встает между представленными в России Dashing и X90 Plus: 4724/1900/1720 мм., а колесная база - 2720 мм.

Jetour X70 Plus оснащается безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,6 л. Мощность - 190 л.с. Крутящий момент - 275 Нм. Паспортный разгон до «сотни» - 11,7 с. В паре с мотором работает 7-ступенчатый «робот». Привод исключительно передний.

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