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13 июл 2023

Начались продажи кроссовера Jetour X70S

Начались продажи кроссовера Jetour X70S
Автор фото: фирма-производитель

У российских дилеров появился в продаже кроссовер Jetour X70S, который ввезен из Китая по параллельному импорту

Речь идет о модификации 2018 года модельного семейства X70. Автомобиль получил новые элементы экстерьера, совершенно иной салон, а также форсированный мотор.

Модель, привезенная в Россию, оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 л. Мощность - 156 л.с., а крутящий момент - 230 Нм. Данный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. В Китае упрощенная версия получила 147-сильный агрегат и 8-ступенчатый “автомат”.

Модель, привезенная в Россию, имеет достаточно хорошую комплектацию. В оснащение входят: передний и задний парктроники, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система безключевого доступа, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод кресел, а также люк.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия, ixbt

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