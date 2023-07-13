Начались продажи кроссовера Jetour X70S

У российских дилеров появился в продаже кроссовер Jetour X70S, который ввезен из Китая по параллельному импорту

Речь идет о модификации 2018 года модельного семейства X70. Автомобиль получил новые элементы экстерьера, совершенно иной салон, а также форсированный мотор.

Модель, привезенная в Россию, оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 л. Мощность - 156 л.с., а крутящий момент - 230 Нм. Данный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. В Китае упрощенная версия получила 147-сильный агрегат и 8-ступенчатый “автомат”.

Модель, привезенная в Россию, имеет достаточно хорошую комплектацию. В оснащение входят: передний и задний парктроники, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система безключевого доступа, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод кресел, а также люк.

