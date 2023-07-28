Автомобильный портал Motorpage
28 июл 2023

Появились первые изображения Jetour X90 Pro

Появились первые изображения Jetour X90 Pro

В интернете были опубликованы первые изображения обновленного кроссовера Jetour X90 с приставкой Pro

Jetour X90 Pro обзавелся брутальным экстерьером. Выделяются большая решетка радиатора, светодиодные фары в форме узких полос по всей ширине кузова, а над дверью багажника теперь возвышается спойлер. Салон получил 7-местную компоновку. На центральной панели установлен экран мультимедийной системы диагональю примерно 15 дюймов.

Технические характеристики пока не известны. Вероятно, силовая установка будет унифицирована с кроссовером Jetour X90 Pro. Речь идет о бензиновой “турбочетверке” объемом 2,0 л. Мощность - 244 л.с. Крутящий момент - 375 Нм. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed RX

Объявлена стоимость Exeed RX в России

28 июля 2023
Land Rover Range Rover Velar (2024)

В Россию привезли новый Range Rover Velar

27 июля 2023
Baojun Yunduo

В Китае стартуют продажи микровэна Baojun Yunduo

27 июля 2023
Jetour X70 Pro

В Китае стартуют продажи нового кроссовера Jetour X70 Pro

24 июля 2023
Jetour X70S

Начались продажи кроссовера Jetour X70S

13 июля 2023

Бренд Jetour официально выходит на российский рынок

22 марта 2023

 Новости Jetour

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 6 9