Появились первые изображения Jetour X90 Pro

В интернете были опубликованы первые изображения обновленного кроссовера Jetour X90 с приставкой Pro

Jetour X90 Pro обзавелся брутальным экстерьером. Выделяются большая решетка радиатора, светодиодные фары в форме узких полос по всей ширине кузова, а над дверью багажника теперь возвышается спойлер. Салон получил 7-местную компоновку. На центральной панели установлен экран мультимедийной системы диагональю примерно 15 дюймов.

Технические характеристики пока не известны. Вероятно, силовая установка будет унифицирована с кроссовером Jetour X90 Pro. Речь идет о бензиновой “турбочетверке” объемом 2,0 л. Мощность - 244 л.с. Крутящий момент - 375 Нм. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.