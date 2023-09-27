Стало известно, когда Jetour Traveler приедет в Россию

Модельный ряд китайской компании Jetour в России официально пополнится внедорожником Traveler. Продажи начнутся в начале следующего года

Напомним, что рыночной дебют Jetour Traveler в Китае состоялся в конце августа этого года. Стоимость полноприводной версии начинается от 149 000 юаней (от 1 959 000 рублей). Российские цены пока не объявлены. Есть вероятность, что автомобиль получит и иное название. Во время презентации Jetour X70 Plus в России речь шла о кроссовере «серии Т».

В Китае базовая переднеприводная версия оснащается бензиновой “четверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 184 л.с. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Полноприводная модификация комплектуется 2-литровой “турбочетверкой” мощностью 254 л.с. и 390 Нм. Трансмиссия - 8-ступенчатый “автомат”. Также в скором времени компания представит гибридную версию, в основе которой будет лежать 1,5-литровая бензиновая “четверка” и электромотор. Трансмиссия – 3-ступенчатый “робот”. Максимальный запас хода составит приблизительно 1000 км.