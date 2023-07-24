В Китае стартуют продажи нового кроссовера Jetour X70 Pro

В ближайшии дни китайские дилеры откроют продажи нового кроссовера под названием Jetour X70 Pro, который производится дочерней компанией концерна Chery

Jetour X70 Pro фактически является еще одной рестайлинговой версией модели X70, после обновления X70 с приставкой Plus. Главной отличительной особенностью Pro-версии стала новая широкая решетка радиатора, элементы которой напоминают форму лезвий. Более того, красные полосы на бортах и бамперах подчеркивают спортивный характер автомобиля. Салон практически остался прежним, за исключением новых дефлекторов климатической системы и иных вариантов цветового исполнения интерьера.

Jetour X70 Pro сохранил бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. Крутящий момент - 230 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатый “робот”. Версия подороже получит турбированный мотор объемом 1,6 л. Мощность - 190 л.с. Крутящий момент - 290 Нм. В данном случае, агрегат работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний вне зависимости от комплектации.