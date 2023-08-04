Автомобильный портал Motorpage
4 авг 2023

В России начались продажи Kaiyi Kunlun

В России начались продажи Kaiyi Kunlun

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Kaiyi Kunlun. Автомобиль представлен в топовом исполнении стоимостью 3 600 000 рублей

Kaiyi Kunlun дебютировал в прошлом году, а продажи на родном рынке начались в начале 2023. Автомобиль получил стильный дизайн и достаточно “богатое” оснащение. Кроссовер укомплектован светодиодной оптикой, 20-дюймовыми колесными дисками, камерой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, цифровой приборкой, 2-зонным климат-контролем, электроприводом и подогревом передних сидений и панорамной крышей.

На российский рынок Kaiyi Kunlun приехал с бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность данного агрегата составляет 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 7-ступенчатый робот. Привод - передний. Отметим, что в Китае базовая версия кроссовера комплектуется турбомотором на 1,6 л. (197 л.с. и 290 Нм).

При написании новости использовалась информация:
Газета.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda N-Box и Honda N-Box Castom

В Японии представлен новый Honda N-Box

04 августа 2023

4 августа 1898 года родился Эрнесто Мазерати

04 августа 2023
Москвич 6

Москвич 6 представлен в виде такси

04 августа 2023

Штрафы за превышение средней скорости возвращаются

03 августа 2023
Москвич

Продажи кроссоверов “Москвич” увеличились на 40%

03 августа 2023
Chery Explore 06

Новые подробности о Jaecoo J7 до официальной премьеры

03 августа 2023

 Новости Kaiyi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS95 - changan cs95 (2019) «лихие девяностые» Тест драйв
02 августа 2023

Changan CS95
"«Лихие девяностые»"
Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока
Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 5 1 9