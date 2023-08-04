В России начались продажи Kaiyi Kunlun

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Kaiyi Kunlun. Автомобиль представлен в топовом исполнении стоимостью 3 600 000 рублей

Kaiyi Kunlun дебютировал в прошлом году, а продажи на родном рынке начались в начале 2023. Автомобиль получил стильный дизайн и достаточно “богатое” оснащение. Кроссовер укомплектован светодиодной оптикой, 20-дюймовыми колесными дисками, камерой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, цифровой приборкой, 2-зонным климат-контролем, электроприводом и подогревом передних сидений и панорамной крышей.

На российский рынок Kaiyi Kunlun приехал с бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность данного агрегата составляет 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 7-ступенчатый робот. Привод - передний. Отметим, что в Китае базовая версия кроссовера комплектуется турбомотором на 1,6 л. (197 л.с. и 290 Нм).