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20 дек 2023

Рассекречен гибридный Kaiyi X7

Рассекречен гибридный Kaiyi X7
Автор фото: фирма-производитель

Китайское министерство промышленности опубликовало информацию о гибридной модификации кроссовера Kaiyi X7 Kunlun. Бензиновая версия данной модели официально представлена на российском рынке

Известно, что новый X7 будет оснащаться бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 139 л.с. Этот же двигатель устанавливается на BYD Han и Frigate 07. Мощность электрического мотора пока не раскрывается. В документах указано, что максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч, а средний расход топлива составит 1,54 л. на 100 км. Об аккумуляторе известно только, что его будет поставлять компания CALT. Ранее из анонса компании следовало, что на электротяге автомобиль способен будет проехать от 110 до 260 км в зависимости от комплектации.

В плане дизайна гибридный Kaiyi X7 можно узнать по другому рисунку на псевдо решетке радиатора. Автомобиль уже в базе получит 20-дюймовые колесные диски. Изображений интерьера пока нет, но можно также предположить, что он будет унифицирован с бензиновой версией модели. Ожидается, что автомобиль будет предложен с 5- или 7-местным салоном. По габаритам также ничего не изменится: 4736/1968/1708 мм при колесной базе в 2820 мм.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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