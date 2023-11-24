В Россию едет новый кроссовер от дочернего бренда Chery

Китайская компания Kaiyi, входящая в концерн Chery, анонсировала официальные продажи нового кроссовера X7 Kunlun. У нас кроссовер станет флагманом бренда. Официальные цены пока не объявлены

Kaiyi X7 Kunlun фактически является техническим аналогом Chery Tiggo 8, но с полностью оригинальным экстерьером. Его главная внешняя особенность - Х-образная передняя панель, в которую интегрированы решетка радиатора и светодиодная оптика. В салоне устанавливается 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая приборка. Оснащение также включает беспроводную зарядку для смартфона, панорамную крышу.

Покупателям будет предложены две модификации. Стандартная версия оснащается 1,6-литровой “турбочетверкой” мощностью 186 л.с., а флагман комплектуется 2,0-литровым турбомотором на 238 л.с. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.