В России стартовали продажи Kaiyi X7 Kunlun

Компания Kaiyi начала продажи нового кроссовера X7 Kunlun на российском рынке. Данная модель является флагманом модельного ряда китайской марки. Тем более, автомобиль собирают у нас в Калининграде

Kaiyi X7 Kunlun предложен в двух модификациях: с 1,6-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 186 л.с. (275 Нм) и с 2,0-литровым турбоагрегатом на 238 л.с. (375 Нм). Привод во всех версиях исключительно передний. Коробка - 7-ступенчатый “робот” с двумя сцеплениями. Заявленный средний расход - 7.6 л. и 8.5 л. соответственно.

Габариты автомобиля сопоставимы с актуальным Kia Sportage: 4710/1964/1705 мм., при колесной базе в 2800 мм. Даже дизайн двух моделей очень сильно похож. Особенно ярко это выражается в рисунке решетки радиатора и форме светодиодных фар. Салон современный, с рядом интересных дизайнерских решений вокруг 12,2-дюймовой цифровой приборной панели. Экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюймов слегка развернут к водителю и находится достаточно близко к центральному тоннелю. Под ним также имеются два платформы для беспроводной зарядки телефонов. Рычаг КПП находится на рулевой колонке. Оснащение включает камеры кругового обзора, подогревы передних сидений и руля, круиз-контроль, аудиосистему с 8 динамиками и различные системы помощи водителю.