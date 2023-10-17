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17 окт 2023

В Китае обновился Kaiyi X3 Pro

В Китае обновился Kaiyi X3 Pro
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Kaiyi представила обновленный кроссовер Xuanjie Pro, который в России больше известен под названием X3 Pro

Пока оценить новинку можно только в плане дизайна. Изображения салона будут опубликованы позже. Ключевое изменение - новая безрамочная решетка радиатора с вертикальными элементами в цвет кузова, а также появился дополнительный блок светодиодов, который отходит от краев передних фар. Изменился также и логотип китайского бренда. Опционально можно заказать двухцветный окрас кузова.

Силовая установка не изменилась. Кроссовер, как и прежде, оснащается бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л. Мощность - 156 л.с. Крутящий момент - 220 Нм. На российском рынке данный мотор деформирован до 147 л.с. Автомобиль комплектуется вариатором. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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