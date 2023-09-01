В России началось производство кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro

Завод «Автотор» в Калининграде приступил к сборке двух моделей китайского бренда Kaiyi - кроссоверов X3 и X3 Pro

Отмечается, что представители китайской компании уже провели проверку сборочного процесса и одобрили предсерийные экземпляры. Автомобили отличаются дизайном и силовыми агрегатами.

X3 получил бензиновую рядную «четверку» объемом 1,5 л. Мощность - 113 л.с. (в Китае 116 л.с.). Крутящий момент – 143 Нм. X3 Pro оснащён турбированной версией данного мотора мощностью 147 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Оба мотора работают в паре с вариатором. Привод исключительно передний.