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1 сен 2023

В России началось производство кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro

В России началось производство кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro
Автор фото: фирма-производитель

Завод «Автотор» в Калининграде приступил к сборке двух моделей китайского бренда Kaiyi - кроссоверов X3 и X3 Pro

Отмечается, что представители китайской компании уже провели проверку сборочного процесса и одобрили предсерийные экземпляры. Автомобили отличаются дизайном и силовыми агрегатами.

X3 получил бензиновую рядную «четверку» объемом 1,5 л.  Мощность - 113 л.с. (в Китае 116 л.с.). Крутящий момент – 143 Нм. X3 Pro оснащён турбированной версией данного мотора мощностью 147 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Оба мотора работают в паре с вариатором. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
ixbt

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