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3 окт 2023

В Китае стартуют продажи электромобиля Kaiyi Shiyue

В Китае стартуют продажи электромобиля Kaiyi Shiyue
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Kaiyi, входящая в концерн Geely, готовится к запуску продаж нового электромобиля под названием Kaiyi Shiyue

Ранее данный автомобиль в виде концепта фигурировал в информационном пространстве под кодовым названием i-EA 01. Благодаря изображениям, опубликованным китайским Минпромторгом, оказалось, что серийная версия не будет отличаться от прототипа. Фактически модель Shiyue интересна тем, что представляет собой своего рода китайский кей-кар с “милым” дизайном. Салон окрашен в мягкие пастельные тона. Есть небольшие экраны мультимедийной системы и цифровой “приборки”. Габариты автомобиля составляют: 3360/1700/1605 мм., а колесная база - 2160 мм.

Автомобиль приводится в движение двумя электромоторами мощностью 48 л.с. (35 кВт) и 54 л.с. (40 кВт). Максимальная скорость - 100 км/ч. Емкость аккумулятора пока не раскрывается, но известно, что в зависимости от комплектации автомобиль сможет проехать на одном полном заряде 155, 210 или 301 км.    

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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