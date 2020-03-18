Koenigsegg позаботится о безопасности водителей особым способом

Супергибрид Koenigsegg Gemera, который стал первым четырехместным автомобилем шведской компании, получил необычное оснащение, например, в салоне гранд-турера есть аварийные молоточки для разбивания стекол

Они расположены по обе стороны заднего ряда сидений и предназначены для эвакуации в случае аварии. Есть вероятность, что при сильном ударе двери с фирменным двунаправленным синхро-спиральным шарниром заклинит, и иного выхода, как выбираться через разбитое окно, не будет. К слову, вот вам еще один пример необычного оснащения - левитирурующая под лобовым стеклом камера кругового обзора.

Любопытно, что техника поражает воображение не меньше. Руководство Koenigsegg называет своё творение не иначе как Mega-GT, то есть комфортабельный автомобиль для дальних путешествий, мощность которого превышает мегаватт (1360 сил). В движение супергибрид приводят «турботройка» 2.0 и три электромотора, которые в сумме выдают 1723 лошадиных сил и 3500 Нм крутящего момента.