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18 мар 2020

Koenigsegg позаботится о безопасности водителей особым способом

Koenigsegg позаботится о безопасности водителей особым способом
Автор фото: фирма-производитель

Супергибрид Koenigsegg Gemera, который стал первым четырехместным автомобилем шведской компании, получил необычное оснащение, например, в салоне гранд-турера есть аварийные молоточки для разбивания стекол

Они расположены по обе стороны заднего ряда сидений и предназначены для эвакуации в случае аварии. Есть вероятность, что при сильном ударе двери с фирменным двунаправленным синхро-спиральным шарниром заклинит, и иного выхода, как выбираться через разбитое окно, не будет. К слову, вот вам еще один пример необычного оснащения - левитирурующая под лобовым стеклом камера кругового обзора.

Любопытно, что техника поражает воображение не меньше. Руководство Koenigsegg называет своё творение не иначе как Mega-GT, то есть комфортабельный автомобиль для дальних путешествий, мощность которого превышает мегаватт (1360 сил). В движение супергибрид приводят «турботройка» 2.0 и три электромотора, которые в сумме выдают 1723 лошадиных сил и 3500 Нм крутящего момента.

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