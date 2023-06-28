Koenigsegg планирует установить рекорд скорости

Производители спортивных автомобилей всегда меряются между собой, устанавливая рекорды – главный из которых максимальная скорость. Долгое время пальму первенства удерживала компания Bugatti, но теперь на небосводе должна зажечься новая звезда

Этой звездой и должна стать компания Koenigsegg. В качестве снаряда для испытаний выступает спорткар Jesko Absolut: в теории максимальная скорость этой модели превышает 530 километров в час.

К слову, у «Абсолюта» еще продолжаются испытания тестовых прототипов, но если компания заявила о намерениях устанавливать рекорды, то значит все исследования близки к завершению.