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28 июн 2023

Koenigsegg планирует установить рекорд скорости

Koenigsegg планирует установить рекорд скорости
Автор фото: фирма-производитель

Производители спортивных автомобилей всегда меряются между собой, устанавливая рекорды – главный из которых максимальная скорость. Долгое время пальму первенства удерживала компания Bugatti, но теперь на небосводе должна зажечься новая звезда

Этой звездой и должна стать компания Koenigsegg. В качестве снаряда для испытаний выступает спорткар Jesko Absolut: в теории максимальная скорость этой модели превышает 530 километров в час.

К слову, у «Абсолюта» еще продолжаются испытания тестовых прототипов, но если компания заявила о намерениях устанавливать рекорды, то значит все исследования близки к завершению.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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