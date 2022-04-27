В Koenigsegg показали самый мощный спорткар в истории

Компания Koenigsegg анонсировала выход модели Jesko Absolut. Она станет самой быстрой в истории шведской марки. Таких машин будет построено всего три

Если у обычного Jesko, который нам показали три года назад, под капотом располагался пятилитровый компрессорный V8 мощностью в полторы тысячи лошадиных сил, то у «Абсолюта» установлен тот же двигатель, но в форсированном варианте (1650 лошадиных сил). Сообщается, что автомобиль сможет превзойти планку максимальной скорости в 500 километров час. К слову, основным конкурентом, Bugatti Chiron Super Sport 300+, который на прошлогодних испытаниях смог разогнаться до 491 километра в час.

«Это самый быстрый Koenigsegg, когда-либо построенный, и компания никогда не будет стремиться создать более быстрый серийный автомобиль», — заявили разработчики. Дебют автомобиля назначен на июль текущего года.