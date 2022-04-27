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27 апр 2022

В Koenigsegg показали самый мощный спорткар в истории

В Koenigsegg показали самый мощный спорткар в истории
Автор фото: фирма-производитель

Компания Koenigsegg анонсировала выход модели Jesko Absolut. Она станет самой быстрой в истории шведской марки. Таких машин будет построено всего три

Если у обычного Jesko, который нам показали три года назад, под капотом располагался пятилитровый компрессорный V8 мощностью в полторы тысячи лошадиных сил, то у «Абсолюта» установлен тот же двигатель, но в форсированном варианте (1650 лошадиных сил).  Сообщается, что автомобиль сможет превзойти планку максимальной скорости в 500 километров час. К слову, основным конкурентом,  Bugatti Chiron Super Sport 300+, который на прошлогодних испытаниях смог разогнаться до 491 километра в час.

«Это самый быстрый Koenigsegg, когда-либо построенный, и компания никогда не будет стремиться создать более быстрый серийный автомобиль», — заявили разработчики. Дебют автомобиля назначен на июль текущего года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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