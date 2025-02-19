Li Xiang готовит к выходу новый электрический кроссовер

Компания Li Xiang (Li Auto) подтвердила, что новый кроссовер бренда получит название i8. Эта модель станет флагманом в семействе электрокаров. Старт продаж запланирован на этот год

На опубликованных шпионских фотографиях с тестов в Китае можно заметить, что кроссовер получил обтекаемый дизайн кузова с покатой крышей и скрытыми дверными ручками. Передняя оптика выполнена в виде светодиодной полосы, а на крыше установлен датчик лидар. Длина автомобиля составит около пяти метров. Фотографий салона пока нет.

i8 станет первой моделью в новой линейке полностью электрических автомобилей Li Auto, которая позже должна пополниться кроссоверами i6 и i7. О силовой установке тоже информации никакой нет. Больше данных мы получим ближе к дате презентации модели.