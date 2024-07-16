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16 июл 2024

Появились первые изображения нового кроссовера от LiXiang

Появились первые изображения нового кроссовера от LiXiang

В интернете появились изображения нового кроссовера от LiXiang (Li Auto). Пока неизвестно, какое название получит автомобиль. Предполагается, что это M8

Дизайн новинки еще скрывают под камуфляжем, но можно заметить, что кроссовер получил удлиненную форму кузова, напоминающую смесь универсала и минивэна. Видно, что некоторые стилистические особенности также были позаимствованы у нового LiXiang Mega. Данная модель войдет в семейство M, которое будет состоять из трех электрических кроссоверов: M9, M8 и M7.

Семейство получит технологию зарядки батарей 5C, позволяющую пятикратно увеличить скорость пополнения заряда, по сравнению с другими моделями. Ранее компания уже демонстрировала способность минивена Mega “заправляться” с 10% до 80% всего за 10 минут и 36 секунд. Однако инфраструктура в Китае с соответствующими зарядными станциями плохо развита и дебют семейства пока откладывается.

При написании новости использовалась информация:
Fast Technology

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