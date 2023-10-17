Опубликованы изображения нового минивэна от Li Auto

Китайская компания Li Auto (Li Xiang) опубликовала изображения нового электрического минивэна Li Mega. Дебют намечен на декабрь этого года

Так называемый Mega MPV станет первым минивэном китайского бренда, модельный ряд которого состоит только из кроссоверов L7, L8 и L9. Дизайн Mega выполнен в том же стиле, что и другие модели компании. Бросаются в глаза динамичный профиль кузова, массивные бампера и квадратные блоки светодиодной оптики. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,278 Cx Изображения салона пока не опубликованы.

Известно, что Mega сконструирован на платформе Whale. Li Auto MPV, которая оборудуется аккумуляторами Qilin ternary (NMC) от CATL. Электрический минивэн будет поддерживать быструю зарядку от станции в 800 В. Ожидается, что за 22 минуты можно будет зарядить автомобиль на 600 км дальности хода.