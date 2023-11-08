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8 ноя 2023

Раскрыты технические характеристики минивэна от Li Auto

Раскрыты технические характеристики минивэна от Li Auto
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Li Auto готовится вывести на рынок новый электрический минивэн под названием Mega. Предполагается, что стоимость автомобиля будет начинаться с 500 000 юаней (6 333 000 рублей)

Стало известно, что автомобиль будет оснащаться двумя электромоторами мощностями 211 л.с. (спереди) и 333 л.с. (сзади). Суммарная мощность - 544 л.с. Автомобиль будет комплектоваться батареей емкостью 102,7 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 700 км на одном полном заряде. Отмечается, что 12 минутная “заправка” от высоковольтной зарядной станции может обеспечить запас хода в 500 км. Более того, компания заявляет, что средний расход электроэнергии составит 15,9 кВт*ч на 100 км, что значительно меньше, чем у его главного конкурента Zeekr 009 с расходом в 18,3 кВт*ч на 100 км.

Li Mega станет первым минивэном китайского бренда, модельный ряд которого состоит на данный момент только из кроссоверов L7, L8 и L9. Дизайн Mega выполнен в том же стиле, что и другие модели компании. Бросаются в глаза динамичный профиль кузова, массивные бампера и квадратные блоки светодиодной оптики. Габариты автомобиля: 5350/1965/1850 мм., колесная база - 3300 мм.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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