В Китае стартовали продажи нового кроссовера Li Auto L6

Китайская компания LiXiang (Li Auto) выводит на рынок новый гибридный кроссовер под индексом L6. Автомобиль займет место начальной модели в семействе L, куда входят L7, L8 и L9

Новинка предложена в двух версиях: L6 Pro и L6 Max. Начальная стоимость на родине - 249 800 юаней (примерно 3 300 000 рублей). При этом заявлена одна гибридная силовая установка - 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность - 408 л.с. и 529 Нм крутящего момента. Заявленное время разгона до “сотни” - 5,4 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Емкость аккумулятора - 36,8 кВт*ч. На электроенергии автомобиль способен проехать до 212 км, а в гибридном режиме - 1390 км (CLTC). Отмечается, что с быстрой зарядкой с 20% до 80% батарею можно “заправить” примерно за 20 минут. Полная зарядка аккумулятора с 0 до 100% от стандартного блока питания займет около 6 часов.

В плане дизайна ничего оригинального. Автомобиль полностью повторяет стилистику других моделей серии L. Точные габариты: 4925/1960/1735 мм, при колесной базе в 2920 мм. Салон рассчитан на 5 человек. Отмечается, что пространство для ног на первом и втором ряду составляет 1033 и 1135 мм соответственно. Спереди установлен единый экран “приборки” и мультимедийной системы, разделенный на два 15,7-дюймовых дисплея. За управление системой отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295P. Также тут есть аудиосистема с 19 динамиками, беспроводные зарядки мощностью 50 Вт, проекционный экран и система помощи водителю (у версии Max она включает 11 камер, 128-линейный лидар и 12 ультразвуковых радаров).