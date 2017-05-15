Примерно год назад KIA Sportage уже участвовал в нашем сравнительном тест-драйве и тогда одержал победу над популярным в России кроссовером Nissan Qashqai. На этот раз соперник у него еще серьезнее – Volkswagen Tiguan нового поколения, претендующий на лидерство в сегменте

Кроссовер от Volkswagen однозначно идентифицируется как совершенно новый Tiguan. По сравнению с моделью предыдущего поколения автомобиль обрел более резко очерченные грани, благодаря которым стал выглядеть солиднее, но в целом остался стопроцентно узнаваемым. В свою очередь, KIA Sportage более спортивный и атлетичный. Ориентация на разных покупателей? Скоро узнаем.

Корейский кроссовер предлагается в нашей стране с тремя силовыми агрегатами. Первый двигатель – атмосферный бензиновый, объемом 2 л и мощностью 150 л.с. За ним следуют 1,6-литровый 177-сильный бензиновый турбомотор и 2-литровый 185-сильный турбодизель. Версия со 150-сильным двигателем может иметь передний или полный привод и оснащается механической либо автоматической коробкой передач – обе 6-ступенчатые. Турбированная бензиновая модификация исключительно полноприводная, а коробка передач у нее 7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Турбодизельный вариант оборудован полным приводом и 6-диапазонным «автоматом». Диапазон цен на начальные комплектации – от 1 249 900 до 2 064 900 рублей.

Volkswagen Tiguan тоже может оснащаться тремя силовыми агрегатами на выбор, но вариантов двигателей гораздо больше благодаря разной степени форсировки. Так, бензиновый турбомотор объемом 1,4 л развивает 125 либо 150 л.с., а 2-литровый бензиновый наддувный двигатель – 180 либо 220 л.с. Наконец, 2-литровый турбодизель выдает 150 л.с. Модификация со 125-сильным мотором бывает только переднеприводной, а 150-сильная версия может иметь еще и полный привод. Коробки передач 6-ступенчатые – механические либо роботизированные DSG. Что касается версий с 2-литровыми силовыми агрегатами (бензиновым и дизельным), то они могут быть только полноприводными и оснащаются 7-ступенчатыми «роботами». Цены стартуют с 1 459 000 рублей и финишируют на отметке 2 139 000 рублей (за базовые комплектации).

В нашем тесте участвуют сопоставимые по мощности модификации, при этом топливо они используют разное. У Tiguan 180-сильный двигатель потребляет бензин, а 185-сильный агрегат Sportage – солярку.

Больше, чем снаружи

Салон корейского кроссовера, как мы уже отмечали ранее, отличается великолепным качеством сборки. И, несмотря на большей частью жесткий пластик, интерьер смотрится по-настоящему дорого благодаря «кожаной» фактуре отделочных материалов. А мягкая верхняя часть передней панели по периметру – словно прошита стежками. Хотя на самом деле ниток нет, их имитирует специальное тиснение. Из эргономических недостатков отметим отсутствие «автоматического» режима стеклоподъемников у всех окон, кроме водительского. И клавиши ночью подсвечиваются далеко не все. В остальном эргономика на высоте. Имеется USB-вход и две розетки. А еще салон Sportage кажется очень просторным, словно сидишь в автомобиле классом выше – в KIA Sorento.

Впрочем, и новый Tiguan внутри – почти Touareg. И как бы хорошо ни смотрелись отделочные материалы KIA, у «немца» они еще лучше. По количеству жесткого и мягкого пластика наши соперники примерно равны, но фактура у Volkswagen более изысканная, клавиши и рычажки выполнены качественнее, а к эргономике не придерешься.

Здесь и регулируемый по вылету и высоте центральный подлокотник (у Sportage он неподвижный), и лучшая обзорность (особенно назад), и более интуитивный интерфейс с идеальной графикой. А подогрев руля и сидений включается одной кнопкой – удобно. Тоже имеется USB-вход, но вот розетка лишь одна. Кроме того, при посадке (или высадке) в Tiguan брюки остаются чистыми даже в самую скверную погоду, потому что двери целиком закрывают пороги. У корейского кроссовера пороги открыты, и одежда в слякоть пачкается практически моментально.

Посадка в немецком кроссовере более высокая, чем у «корейца», а рулевое колесо расположено «по-автобусному» отлого. У сидений анатомически выверенный профиль и плотная набивка. Но у кресел Sportage набивка еще плотнее, а высокая передняя панель в сочетании с низкой посадкой вызывает у водителя легковые ощущения. Профиль сидений в KIA тоже хорош, но все же чуть-чуть уступает фольксвагеновскому.

По простору на втором ряду наши соперники фактически равны. Если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, то перед его коленями останется около 15 см свободного пространства, а над головой будет зазор в 5–6 см. Причем оба конкурента имели опционную панорамную крышу. То есть по измерениям «немец» и «кореец» совершенно идентичны. Но удобств больше в Tiguan. Есть столики в спинках передних кресел, розетка, удобный центральный подлокотник с подстаканниками и даже опционный климат-контроль, хотя и однозонный. Диван подогревается и оснащен регулируемым наклоном спинок. Впрочем, из перечисленного у Sportage нет только столиков да климатической системы, а кроме розетки он предлагает еще и USB-вход для задних седоков.

Багажные отделения у обоих спланированы отлично. В Volkswagen объем больше благодаря низкому полу, под которым расположена «докатка». В KIA поклажу надо «закидывать» чуть выше, зато в подполье лежит полноразмерное запасное колесо, что в наших (российских) условиях – несомненный плюс. При складывании задних диванов оба автомобиля могут похвастаться ровным полом. В качестве опции пятая дверь и у Sportage, и у Tiguan может быть оснащена электроприводом. В левой стенке немецкого кроссовера имеется съемный фонарик.

«Национальные» особенности

Турбодизель корейского кроссовера ощутимо тарахтит на холостых оборотах, но вибраций почти нет. Разгон плавный, как и реакции на нажатие педали акселератора. Автоматическая трансмиссия неплохо уживается с «моментным» двигателем, так как тяги хватает даже на высоких передачах. В движении двигатель очень тих. Динамики для езды и в городе, и по автомагистрали более чем достаточно. Правда, временами требуется включение «спортивного» режима, так как «автомат» нехотя переключается вниз при попытке резкого ускорения.

Снаряженная масса Tiguan немного больше, чем у корейского соперника, но ощущения при разгоне такие, словно «немец» весит чуть ли не вдвое меньше. У Volkswagen более легкая и живая педаль акселератора, при нажатии которой кроссовер, будто пушинка, устремляется вперед. Хотя, при движении в заторах к чувствительному «газу» нужно привыкать из-за слишком резких реакций. Бензиновый турбомотор работает тихо на любых оборотах, а роботизированная коробка передач лучше водителя знает, какая передача должна быть включена. И даже в пробках трансмиссия работает плавно, без типичных для «роботов» рывков.

Тормозит Tiguan тоже легко, словно по велению мысли водителя. У Sportage педаль тяжелее, но претензий к управлению замедлением нет и в этом случае.

Управляется Volkswagen практически идеально. Он молниеносно меняет направление движения, повинуясь острому опционному рулевому управлению с переменной «нарезкой» (всего два с небольшим оборота от упора до упора). Баранка – эталон точности и информативности в этом классе. На небольших скоростях руль легкий не в ущерб обратной связи, а на высоких – наливается приятной тяжестью.

«Прямики» новый Tiguan держит уверенно, совершенно не реагируя ни на неровности, ни на колейность. А в повороты бросается без раздумий, практически не проявляя недостаточной поворачиваемости. Если входить в виражи на высокой скорости, появляются крены, но они не мешают, а, напротив, нагружают внешнее заднее колесо, тем самым помогая лучше «вгрызаться» в траекторию.

Однако и Sportage совсем не выглядит мальчиком для битья. Корейский кроссовер едет весомо, словно утюжа дорожное полотно. Его рулевое управление не такое острое, как у соперника (2,75 оборота от упора до упора), но с точностью, информативностью и быстротой реакций на управляющие действия никаких проблем нет. Реактивное действие здесь более насыщенное.

По автомагистрали корейский автомобиль мчит почти так же уверенно, как немецкий соперник, разве что при наличии колейности слегка рыскает из стороны в сторону. При входе в поворот кроссовер слегка упирается, но, встав на дугу, держится на ней непоколебимо. При этом крены у Sportage меньше, чем у Tiguan. Вообще, этот KIA по ходовым качествам скорее «немец», чем «кореец». И ощущается более спортивным автомобилем, чем соперник, хотя в экстремальных режимах Tiguan чуть лучше сбалансирован.

Tiguan выходит в лидеры и по плавности хода, хотя по этому параметру до эталона недотягивает – жестковат. Всю дорожную мелочь «немец» нейтрализует, но крупные неровности отдаются на пятые точки седоков резкими толчками. Зато шумоизоляция великолепна – такого тихого автомобиля в данном классе мы еще не встречали. Особенно впечатляет изоляция колесных арок. Впрочем, и все остальные шумы заглушены отлично.

«Кореец» едет шумнее, но это в основном за счет более отчетливого гула шин. А его подвеска скрупулезно пересчитывает все пупырышки и трещинки асфальта. Однако нет худа без добра – у Sportage отличная энергоемкость. По разбитой грунтовке он едет лучше соперника, стоически выдерживая такие удары, которые доводят подвеску Tiguan до пробоя.

По итогам теста первенство достается Volkswagen Tiguan. Недостаток у него, пожалуй, лишь один – слишком «нервный» парктроник, при движении по дворам паникующий на большом удалении от препятствий. В остальном же он остается лидером сегмента компактных кроссоверов, чего в общем-то и следовало ожидать. Но и Sportage выступил отлично. Несмотря на то что Volkswagen задал очень высокую планку, KIA на протяжении всего сравнения шел с ним практически ноздря в ноздрю, уступив лишь по плавности хода и шумоизоляции. Так что корейским инженерам есть чем гордиться. Как, впрочем, и к чему стремиться.

Технические характеристики KIA Sportage Габариты, мм 4480х1855х1655 Колесная база, мм 2670 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 182 Объем багажника, л 466 Снаряженная масса, кг 1615 Тип двигателя турбодизельный, L4 Рабочий объем, куб. см 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 185/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 400/1750–2750 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 225/60R17 Макс. скорость, км/ч 201 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,5 Расход топлива (средний), л/100 км 6,3 Объем бака, л 62

Технические характеристики Volkswagen Tiguan Габариты, мм 4486х1839х1673 Колесная база, мм 2677 Диаметр разворота, м 11,5 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 615 Снаряженная масса, кг 1636 Тип двигателя Бензиновый, L4 с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/3940–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1500–3940 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая, роботизированная Шины спереди/сзади 215/65R17 Макс. скорость, км/ч 208 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,7 Расход топлива (средний), л/100 км 8 Объем бака, л 58