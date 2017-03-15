В преддверии праздника 8 Марта мы решили подобрать для сравнительного теста автомобили, способные подойти на роль «женских». То есть компактные, вместительные, практичные и, конечно же, с высоким дорожным просветом. Под эти требования идеально подошли кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur

Первый раунд сравнения – дизайн – «француз» Kaptur выигрывает, как говорится, в одни ворота. Авангардный и одновременно изящный кузов кроссовера очень нравится женскому полу, особенно в двухцветном окрасе, как наш тестовый экземпляр. У Creta же внешность подчеркнуто скромная: автомобиль в глаза не бросается, и окраска у него исключительно однотонная. Впрочем, кто-то, наоборот, такую скромность запишет в плюс корейскому кроссоверу.

Для Hyundai Creta предлагается выбор из двух силовых агрегатов: 1,6-литрового 123-сильного и 2-литрового, развивающего 150 л.с. Оба двигателя бензиновые. Версии с 1,6-литровым мотором имеют только передний привод и оснащаются 6-ступенчатой «механикой» либо 6-диапазонным «автоматом». Более мощные, 2-литровые модификации могут выпускаться и в полноприводном варианте, а коробки для них – исключительно автоматические. Диапазон цен на базовые комплектации – от 749 900 до 1 174 900 рублей.

При покупке Renault Kaptur тоже придется выбирать из двух бензиновых двигателей объемом 1,6 и 2 л, развивающих 114 и 143 л.с. соответственно. А вот выбор трансмиссий богаче. Варианты со 114-сильным агрегатом комплектуются 5-ступенчатой «механикой» и бесступенчатым вариатором, а 143-сильные версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач либо 4-диапазонным «автоматом». Модификации с 1,6-литровым двигателем могут быть только переднеприводными, а с 2-литровым – исключительно полноприводными. Цены на начальные комплектации начинаются с 859 000 рублей и заканчиваются на 1 099 990 рублей.

Мы взяли на тест стартовые модификации с 1,6-литровыми силовыми агрегатами и механическими коробками передач. Скажете, не женское это дело – вручную передачи переключать? А вот и нет, многие представительницы женского пола отлично обращаются с «механикой».

Дизайн имеет значение

При выборе лучшего дизайна салона, как и при оценке внешности наших подопечных, представительницы прекрасного пола обеими руками голосуют за французский кроссовер. Его интерьер выглядит современно и свежо благодаря необычной форме приборных «колодцев» и оригинальному оформлению центральной консоли, чем то напоминающему встроенный планшетный компьютер. У Hyundai же интерьер традиционный, но многие именно это называют плюсом – дескать, классика всегда в моде. При этом качество отделки (как и подгонки панелей салона) у обоих соперников для данного ценового диапазона на высоком уровне.

По эргономике, напротив, в лидеры выбивается корейский кроссовер. Его приборы лучше читаются, а второстепенные клавиши и кнопочки расположены в удобных местах. Также здесь есть центральный подлокотник. У Kaptur подлокотника нет, функция регулировки громкости с помощью клавиш вызывает вопросы, а кнопки обогрева сидений, расположенные в традиционном для французских машин «слепом» месте на основании подушки, совершенно неинформативны. К тому же у руля отсутствует регулировка по вылету (есть только по высоте) в отличие от Creta, где баранка настраивается по двум направлениям.

Но и «кореец» не идеален. Так, у его стеклоподъемников нет авторежима, а в темноте подсвечивается лишь водительская клавиша. У французского конкурента водительский стеклоподъемник оснащен автоматическим режимом, а подсветка есть у всех кнопок. Зато Creta может похвастаться подогревом рулевого колеса и лобового стекла. В Kaptur же можно обогреть только лобовое стекло, причем отдельной клавиши для этого нет. Более того, мы так и не смогли понять, как его включить, – пришлось звонить дилеру. Оказалось, что нагрев стекла активируется кнопкой интенсивного обдува.

По «розеточной» части в лидеры выходит «кореец» благодаря двум розеткам, а также USB- и AUX-входам. У Renault всего одна розетка, а о USB и AUX можно только мечтать. Зато различных кармашков и бардачков у европейца не в пример больше: вдобавок к вместительному перчаточному ящику и боксу под центральной консолью у Kaptur имеется объемный отсек под крышкой по центру передней панели.

Геометрия посадки предпочтительнее в Hyundai. Сидишь, почти как в легковом автомобиле, и диапазон регулировок сиденья заметно шире, чем у французского кроссовера. Водитель (или водительница) в Renault располагается непривычно высоко даже для кроссовера и вынужден сильнее обычного придвигаться к отлого распложенной, как у автобуса, баранке. И сиденье у «француза» не самое лучшее: оно имеет выпуклую спинку и недостаточный плечевой упор. К водительскому креслу корейского кроссовера претензий нет. Что же касается передних пассажирских сидений, то у обоих автомобилей они не имеют регулировки по высоте.

Из-за компактных размеров проемы задних дверей у наших соперников не особенно широкие, зато внутри места гораздо больше, чем кажется снаружи. Так, во французском кроссовере 180-сантиметровый пассажир без проблем помещается за передним седоком такого же роста, при этом перед его коленями остается зазор порядка 5 см, а над головой и все 10. У «корейца» по высоте места столько же, а для ног пространства вдвое больше! Не лимузин, конечно, но два пассажира размещаются здесь вполне комфортно. А еще у Hyundai есть двухступенчатый подогрев заднего дивана. А вот центрального подлокотника сзади нет ни у кого.

По объему багажного отделения в лидеры тоже выходит «кореец», несмотря на меньшие габариты. И это при том, что запасное колесо у него в подполье, а у французского конкурента – висит под днищем. Погрузочная высота у Creta ниже, а при раскладывании спинок заднего дивана в ней получается ровный пол, в то время как у Kaptur образуется ступенька.

Дело в ощущениях

По паспортным данным, корейский кроссовер разгоняется быстрее, но ощущения говорят об обратном. Мотор французского конкурента живее реагирует на «газ» и звучит на высоких оборотах бодрее. При разгоне не мешают даже большие хода коробки передач – ошибиться при выборе практически невозможно.

У «корейца» же, наоборот, двигатель работает почти неслышно, а реакции на нажатие педали акселератора более спокойные. В результате ощущения бодрого разгона нет. Коробка у него переключается четче и с меньшими усилиями, хотя все равно не идеально. Но основная проблема трансмиссии Hyundai – неинформативное сцепление: «глохли» и не раз даже наши опытные водители с многолетним стажем. Renault же всегда начинал движение с первой попытки.

Педаль тормоза у французского автомобиля более чувствительная, однако в целом по эффективности замедления и информативности привода наши соперники нареканий не вызывают.

Перемещение в пространстве на Hyundai Creta ощущается легким, не напряжным. Тихому мотору и спокойным реакциям на «газ» отлично подходит почти невесомый руль. При этом, несмотря на легкость, он обеспечивает неплохую информативность. Реакции на управляющие действия четкие и быстрые, но никакой резкости в повадках автомобиля не наблюдается.

Рулевое управление Renault не такое острое – 3,25 оборота от упора до упора против 2,8 у Hyundai. Усилие на нем больше, а информативность – лучше. В сочетании с бодрым мотором ощущение от управления «французом» совсем другое. Машина кажется сгустком мышц и настраивает водителя на боевой лад.

Правда, на автомагистрали водителю французского кроссовера хочется включить несуществующую шестую передачу (из-за коротких передаточных чисел). В итоге движение на скорости выше «сотни» получается не особенно экономичным, а также напрягает барабанные перепонки седоков. В противоположность Kaptur 6-ступенчатая трансмиссия «корейца» помогает экономить топливо в трассовом режиме, при этом в салоне стоит тишина. И курсовая устойчивость у Creta выше: если Renault позволяет себе слегка «погуливать» на прямой, то Hyundai едет по-взрослому стабильно. С другой стороны, информативное рулевое управление «француза» позволяет лучше чувствовать автомобиль на высокой скорости.

По извилистой дорожке предпочтительнее передвигаться на Renault. Французский автомобиль азартно «вгрызается» в крутые виражи, почти не проявляя недостаточной поворачиваемости, неплохо держится на дуге и активно разгоняется на выходе. А при сбросе «газа» он не прочь вильнуть «кормой»! С таким шасси можно участвовать в ралли! На фоне Renault корейский конкурент ощущается пресным. Он просто едет – тормозит, поворачивает, разгоняется… Впрочем, Hyundai ведет себя очень правильно, и крены у него меньше, чем у Kaptur.

Подвески у наших подопечных тоже совершенно разные. Шасси Creta отлично нейтрализует дорожную мелочь, но на заплатках и трещинках работает слишком жестко. Kaptur же наоборот – чувствителен к мелким неровностям, зато все остальные виды дорожных препятствий проходит упруго, словно мячик. И чем быстрее едешь на Renault, тем больше нравится работа его подвески. Что же касается шумоизоляции, то здесь соперники примерно равны, если не считать более «голосистого» мотора у «француза». В обоих слышен ветер на высокой скорости, но шины практически не гудят.

На разбитой грунтовке лидерство «француза» становится заметнее благодаря большим ходам подвески. Его пружины и амортизаторы жестче, чем у соплатформенного донора по имени Duster, но плавность хода все равно на высоте, а энергоемкость кажется нереальной. Впрочем, Creta, на удивление, тоже хорошо держит удар, только седоков трясет сильнее, чем в Kaptur. И «ползать» по рыхлому снегу на французском кроссовере предпочтительнее.

Какой из этих автомобилей выберут представительницы прекрасного пола? Многие наверняка проголосуют за Renault Kaptur – не в последнюю очередь благодаря его яркой внешности. Да и азартные ходовые качества «француза» девушкам понравятся. Хотя и Hyundai Creta вовсе не мальчик для битья: он отлично ведет себя в городе и не спасует за его пределами. Просто ему чуть-чуть недостает эмоций…

Технические характеристики Hyundai Creta 1.6 MT Габариты, мм 4270х1780х1630 Колесная база, мм 2590 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 402 Снаряженная масса, кг 1345 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 149,6/4850 Привод передний Трансмиссия 6-ступенчатая механическая Шины спереди/сзади 205/65R16 Макс. скорость, км/ч 169 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7 Объем бака, л 55

Технические характеристики Renault Kaptur Габариты, мм 4333х1813х1613 Колесная база, мм 2673 Диаметр разворота, м 11 Дорожный просвет, мм 294 Объем багажника, л 387 Снаряженная масса, кг 1262 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 114/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 156/4000 Привод передний Трансмиссия 5-ступенчатая механическая Шины спереди/сзади 215/65R16 Макс. скорость, км/ч 171 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 52