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Женские штучки

Hyundai Creta 2016 вид спереди
Hyundai Creta 2016 вид спереди
Hyundai Creta 2016 вид сбоку
Корейский кроссовер в движении легок и бесшумен, уверенно держит прямую и надежен в поворотах
Hyundai Creta 2016 вид сзадиHyundai Creta 2016 передняя фара
Hyundai Creta 2016 салон
Салон Hyundai Creta качественно собран. Тестовый экземпляр оснащен полноценным климат-контролем и удобной мультимедийной системой
Hyundai Creta 2016 приборная панель
Приборы смотрятся дорого и отлично читаются
Hyundai Creta 2016 центральная консольHyundai Creta 2016 передние кресла
Hyundai Creta 2016 задний диван
На втором ряду пространства достаточно по всем направлениям
Hyundai Creta 2016 багажное отделение
Renault Kaptur 2016 вид спереди
Renault Kaptur 2016 вид спереди
Renault Kaptur 2016 вид сбоку
Управляется Kaptur весело и азартно. Энергоемкая подвеска позволяет не обращать внимания на неровности
Renault Kaptur 2016 вид сзадиRenault Kaptur 2016 передняя фара
Renault Kaptur 2016 салон
Оригинальные дизайнерские решения оживляют интерьер французского кроссовера. И все это не в ущерб практичности
Renault Kaptur 2016 приборная панель
Приборы хорошо читаются благодаря цифровому спидометру
Renault Kaptur 2016 центральная консоль
Renault Kaptur 2016 передние кресла
У водительского кресла достаточный набор регулировок. Посадка очень высокая даже для кроссовера
Renault Kaptur 2016 задний диванRenault Kaptur 2016 багажное отделениеHyundai Creta 2016 и Renault Kaptur 2016 вид сзади

В преддверии праздника 8 Марта мы решили подобрать для сравнительного теста автомобили, способные подойти на роль «женских». То есть компактные, вместительные, практичные и, конечно же, с высоким дорожным просветом. Под эти требования идеально подошли кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur

Первый раунд сравнения – дизайн – «француз» Kaptur выигрывает, как говорится, в одни ворота. Авангардный и одновременно изящный кузов кроссовера очень нравится женскому полу, особенно в двухцветном окрасе, как наш тестовый экземпляр. У Creta же внешность подчеркнуто скромная: автомобиль в глаза не бросается, и окраска у него исключительно однотонная. Впрочем, кто-то, наоборот, такую скромность запишет в плюс корейскому кроссоверу.

Для Hyundai Creta предлагается выбор из двух силовых агрегатов: 1,6-литрового 123-сильного и 2-литрового, развивающего 150 л.с. Оба двигателя бензиновые. Версии с 1,6-литровым мотором имеют только передний привод и оснащаются 6-ступенчатой «механикой» либо 6-диапазонным «автоматом». Более мощные, 2-литровые модификации могут выпускаться и в полноприводном варианте, а коробки для них – исключительно автоматические. Диапазон цен на базовые комплектации – от 749 900 до 1 174 900 рублей.

При покупке Renault Kaptur тоже придется выбирать из двух бензиновых двигателей объемом 1,6 и 2 л, развивающих 114 и 143 л.с. соответственно. А вот выбор трансмиссий богаче. Варианты со 114-сильным агрегатом комплектуются 5-ступенчатой «механикой» и бесступенчатым вариатором, а 143-сильные версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач либо 4-диапазонным «автоматом». Модификации с 1,6-литровым двигателем могут быть только переднеприводными, а с 2-литровым – исключительно полноприводными. Цены на начальные комплектации начинаются с 859 000 рублей и заканчиваются на 1 099 990 рублей.

Мы взяли на тест стартовые модификации с 1,6-литровыми силовыми агрегатами и механическими коробками передач. Скажете, не женское это дело – вручную передачи переключать? А вот и нет, многие представительницы женского пола отлично обращаются с «механикой».

Дизайн имеет значение

При выборе лучшего дизайна салона, как и при оценке внешности наших подопечных, представительницы прекрасного пола обеими руками голосуют за французский кроссовер. Его интерьер выглядит современно и свежо благодаря необычной форме приборных «колодцев» и оригинальному оформлению центральной консоли, чем то напоминающему встроенный планшетный компьютер. У Hyundai же интерьер традиционный, но многие именно это называют плюсом – дескать, классика всегда в моде. При этом качество отделки (как и подгонки панелей салона) у обоих соперников для данного ценового диапазона на высоком уровне.

По эргономике, напротив, в лидеры выбивается корейский кроссовер. Его приборы лучше читаются, а второстепенные клавиши и кнопочки расположены в удобных местах. Также здесь есть центральный подлокотник. У Kaptur подлокотника нет, функция регулировки громкости с помощью клавиш вызывает вопросы, а кнопки обогрева сидений, расположенные в традиционном для французских машин «слепом» месте на основании подушки, совершенно неинформативны. К тому же у руля отсутствует регулировка по вылету (есть только по высоте) в отличие от Creta, где баранка настраивается по двум направлениям.

Но и «кореец» не идеален. Так, у его стеклоподъемников нет авторежима, а в темноте подсвечивается лишь водительская клавиша. У французского конкурента водительский стеклоподъемник оснащен автоматическим режимом, а подсветка есть у всех кнопок. Зато Creta может похвастаться подогревом рулевого колеса и лобового стекла. В Kaptur же можно обогреть только лобовое стекло, причем отдельной клавиши для этого нет. Более того, мы так и не смогли понять, как его включить, – пришлось звонить дилеру. Оказалось, что нагрев стекла активируется кнопкой интенсивного обдува.

По «розеточной» части в лидеры выходит «кореец» благодаря двум розеткам, а также USB- и AUX-входам. У Renault всего одна розетка, а о USB и AUX можно только мечтать. Зато различных кармашков и бардачков у европейца не в пример больше: вдобавок к вместительному перчаточному ящику и боксу под центральной консолью у Kaptur имеется объемный отсек под крышкой по центру передней панели.

Геометрия посадки предпочтительнее в Hyundai. Сидишь, почти как в легковом автомобиле, и диапазон регулировок сиденья заметно шире, чем у французского кроссовера. Водитель (или водительница) в Renault располагается непривычно высоко даже для кроссовера и вынужден сильнее обычного придвигаться к отлого распложенной, как у автобуса, баранке. И сиденье у «француза» не самое лучшее: оно имеет выпуклую спинку и недостаточный плечевой упор. К водительскому креслу корейского кроссовера претензий нет. Что же касается передних пассажирских сидений, то у обоих автомобилей они не имеют регулировки по высоте.

Из-за компактных размеров проемы задних дверей у наших соперников не особенно широкие, зато внутри места гораздо больше, чем кажется снаружи. Так, во французском кроссовере 180-сантиметровый пассажир без проблем помещается за передним седоком такого же роста, при этом перед его коленями остается зазор порядка 5 см, а над головой и все 10. У «корейца» по высоте места столько же, а для ног пространства вдвое больше! Не лимузин, конечно, но два пассажира размещаются здесь вполне комфортно. А еще у Hyundai есть двухступенчатый подогрев заднего дивана. А вот центрального подлокотника сзади нет ни у кого.

По объему багажного отделения в лидеры тоже выходит «кореец», несмотря на меньшие габариты. И это при том, что запасное колесо у него в подполье, а у французского конкурента – висит под днищем. Погрузочная высота у Creta ниже, а при раскладывании спинок заднего дивана в ней получается ровный пол, в то время как у Kaptur образуется ступенька.

Дело в ощущениях

По паспортным данным, корейский кроссовер разгоняется быстрее, но ощущения говорят об обратном. Мотор французского конкурента живее реагирует на «газ» и звучит на высоких оборотах бодрее. При разгоне не мешают даже большие хода коробки передач – ошибиться при выборе практически невозможно.

У «корейца» же, наоборот, двигатель работает почти неслышно, а реакции на нажатие педали акселератора более спокойные. В результате ощущения бодрого разгона нет. Коробка у него переключается четче и с меньшими усилиями, хотя все равно не идеально. Но основная проблема трансмиссии Hyundai – неинформативное сцепление: «глохли» и не раз даже наши опытные водители с многолетним стажем. Renault же всегда начинал движение с первой попытки.

Педаль тормоза у французского автомобиля более чувствительная, однако в целом по эффективности замедления и информативности привода наши соперники нареканий не вызывают.

Перемещение в пространстве на Hyundai Creta ощущается легким, не напряжным. Тихому мотору и спокойным реакциям на «газ» отлично подходит почти невесомый руль. При этом, несмотря на легкость, он обеспечивает неплохую информативность. Реакции на управляющие действия четкие и быстрые, но никакой резкости в повадках автомобиля не наблюдается.

Рулевое управление Renault не такое острое – 3,25 оборота от упора до упора против 2,8 у Hyundai. Усилие на нем больше, а информативность – лучше. В сочетании с бодрым мотором ощущение от управления «французом» совсем другое. Машина кажется сгустком мышц и настраивает водителя на боевой лад.

Правда, на автомагистрали водителю французского кроссовера хочется включить несуществующую шестую передачу (из-за коротких передаточных чисел). В итоге движение на скорости выше «сотни» получается не особенно экономичным, а также напрягает барабанные перепонки седоков. В противоположность Kaptur 6-ступенчатая трансмиссия «корейца» помогает экономить топливо в трассовом режиме, при этом в салоне стоит тишина. И курсовая устойчивость у Creta выше: если Renault позволяет себе слегка «погуливать» на прямой, то Hyundai едет по-взрослому стабильно. С другой стороны, информативное рулевое управление «француза» позволяет лучше чувствовать автомобиль на высокой скорости.

По извилистой дорожке предпочтительнее передвигаться на Renault. Французский автомобиль азартно «вгрызается» в крутые виражи, почти не проявляя недостаточной поворачиваемости, неплохо держится на дуге и активно разгоняется на выходе. А при сбросе «газа» он не прочь вильнуть «кормой»! С таким шасси можно участвовать в ралли! На фоне Renault корейский конкурент ощущается пресным. Он просто едет – тормозит, поворачивает, разгоняется… Впрочем, Hyundai ведет себя очень правильно, и крены у него меньше, чем у Kaptur.

Подвески у наших подопечных тоже совершенно разные. Шасси Creta отлично нейтрализует дорожную мелочь, но на заплатках и трещинках работает слишком жестко. Kaptur же наоборот – чувствителен к мелким неровностям, зато все остальные виды дорожных препятствий проходит упруго, словно мячик. И чем быстрее едешь на Renault, тем больше нравится работа его подвески. Что же касается шумоизоляции, то здесь соперники примерно равны, если не считать более «голосистого» мотора у «француза». В обоих слышен ветер на высокой скорости, но шины практически не гудят.

На разбитой грунтовке лидерство «француза» становится заметнее благодаря большим ходам подвески. Его пружины и амортизаторы жестче, чем у соплатформенного донора по имени Duster, но плавность хода все равно на высоте, а энергоемкость кажется нереальной. Впрочем, Creta, на удивление, тоже хорошо держит удар, только седоков трясет сильнее, чем в Kaptur. И «ползать» по рыхлому снегу на французском кроссовере предпочтительнее.

Какой из этих автомобилей выберут представительницы прекрасного пола? Многие наверняка проголосуют за Renault Kaptur – не в последнюю очередь благодаря его яркой внешности. Да и азартные ходовые качества «француза» девушкам понравятся. Хотя и Hyundai Creta вовсе не мальчик для битья: он отлично ведет себя в городе и не спасует за его пределами. Просто ему чуть-чуть недостает эмоций… 

Технические характеристики Hyundai Creta 1.6 MT

Габариты, мм

4270х1780х1630

Колесная база, мм

2590

Диаметр разворота, м

10,6

Дорожный просвет, мм

190

Объем багажника, л

402

Снаряженная масса, кг

1345

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, куб. см

1591

Макс. мощность, л.с./об/мин

123/6300

Макс. момент, Нм/об/мин

149,6/4850

Привод

передний

Трансмиссия

6-ступенчатая механическая

Шины спереди/сзади

205/65R16

Макс. скорость, км/ч

169

Время разгона 0–100 км/ч, с

12,3

Расход топлива (средний), л/100 км

7

Объем бака, л

55

Технические характеристики Renault Kaptur

Габариты, мм

4333х1813х1613

Колесная база, мм

2673

Диаметр разворота, м

11

Дорожный просвет, мм

294

Объем багажника, л

387

Снаряженная масса, кг

1262

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, куб. см

1598

Макс. мощность, л.с./об/мин

114/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

156/4000

Привод

передний

Трансмиссия

5-ступенчатая механическая

Шины спереди/сзади

215/65R16

Макс. скорость, км/ч

171

Время разгона 0–100 км/ч, с

12,5

Расход топлива (средний), л/100 км

7,4

Объем бака, л

52

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Технические характеристики
Женские штучки Creta Подробности
Женские штучки Creta - Hyundai Creta 2016 вид спереди Женские штучки Creta - Hyundai Creta 2016 вид сзади Женские штучки Creta - Hyundai Creta 2016 вид спереди Женские штучки CretaВсе фото

Renault Kaptur

2016 - сегодня

Поколений
1 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 5-дв.
Тест-драйвов
3 смотреть
Технические характеристики
Женские штучки Kaptur Подробности
Женские штучки Kaptur - Renault Kaptur 2016 вид спереди Женские штучки Kaptur - Renault Kaptur 2016 вид сбоку Женские штучки Kaptur - Renault Kaptur 2016 вид сзади Женские штучки KapturВсе фото

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