Американский рынок колбасит? Кризис или флуктуация?

По сообщениям американских аналитических служб, рынок новых автомобилей, продаваемых в США, упал в сентябре на 6%. Что это? Предвестник большого кризиса или допустимые колебания внутреннего спроса?

Американский рынок продаж автомобилей оказывает значительное влияние на все мировые рынки, причём не только автомобильные. В сентябре показано значительное падение спроса – событие, безусловно настораживающее. Особенно на фоне довольно стабильных параметров экономики. Ожидать ли негативного тренда в России?

Скорее всего – нет. Общее количество проданных машин в США за 9 месяцев осталось на прежнем уровне (рост на 0,5%). Падение спроса в сентябре во многом связано с политическими аспектами внутри страны и неоднозначными ожиданиями – выборы в конгресс, ожидание последствий «торговых войн». Потребитель просто занял выжидательную позицию. Прежде чем менять автомобиль обыватель задумывается, какую именно машину следует покупать.

Лидирующие позиции в США продолжает занимать GM, на втором находится Toyota, третье место принадлежит Fiat. Разрыв между лидерами не так велик. Большинство машин собирается в США, тем не менее, на выбор «национальной» принадлежности приобретаемых машин большое влияние оказывает политический фактор. Можно сказать, что средний потребитель просто ещё не определился с выбором.

В РФ ситуация на рынке имеет только положительные тренды. Показатели растут по всем параметрам. Увеличивается не только число проданных машин, но и их средняя стоимость. Парк эксплуатируемых авто заметно обновляется. Так что, в России нет никаких предметов для беспокойства.