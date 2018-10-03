Автомобильный портал Motorpage
3 окт 2018

Американский рынок колбасит? Кризис или флуктуация?

Американский рынок колбасит? Кризис или флуктуация?

По сообщениям американских аналитических служб, рынок новых автомобилей, продаваемых в США, упал в сентябре на 6%. Что это? Предвестник большого кризиса или допустимые колебания внутреннего спроса?

Американский рынок продаж автомобилей оказывает значительное влияние на все мировые рынки, причём не только автомобильные. В сентябре показано значительное падение спроса – событие, безусловно настораживающее. Особенно на фоне довольно стабильных параметров экономики. Ожидать ли негативного тренда в России?

Скорее всего – нет. Общее количество проданных машин в США за 9 месяцев осталось на прежнем уровне (рост на 0,5%). Падение спроса в сентябре во многом связано с политическими аспектами внутри страны и неоднозначными ожиданиями – выборы в конгресс, ожидание последствий «торговых войн». Потребитель просто занял выжидательную позицию. Прежде чем менять автомобиль обыватель задумывается, какую именно машину следует покупать.

Лидирующие позиции в США продолжает занимать GM, на втором находится Toyota, третье место принадлежит Fiat. Разрыв между лидерами не так велик. Большинство машин собирается в США, тем не менее, на выбор «национальной» принадлежности приобретаемых машин большое влияние оказывает политический фактор. Можно сказать, что средний потребитель просто ещё не определился с выбором.

В РФ ситуация на рынке имеет только положительные тренды. Показатели растут по всем параметрам. Увеличивается не только число проданных машин, но и их средняя стоимость. Парк эксплуатируемых авто заметно обновляется. Так что, в России нет никаких предметов для беспокойства.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, Твое авто

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВаз продолжает увеличивать продажи

03 октября 2018
Hyundai Creta 2016 вид спереди сбоку

Hyundai отзовёт более 28 тысяч машин в РФ

03 октября 2018
Porsche Macan 2019

Обновлённый Porsche Macan уже продаётся в РФ

03 октября 2018
Dacia Duster 2019

Duster получил новый силовой агрегат

03 октября 2018
Lexus UX 2019

Лёгкий кроссовер Lexus UX скоро в России

02 октября 2018
Skoda Vision RS Concept 2018

Skoda показала новый Rapid в Париже

02 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"
Lada Granta - lada granta 2019 два «икса» из четырех
Тест драйв
28 сентября 2018

Lada Granta
"Два «икса» из четырех"
Chevrolet Camaro - chevrolet camaro 2016 два литра сдержанности
Тест драйв
26 сентября 2018

Chevrolet Camaro
"Chevrolet Camaro: два литра сдержанности"

Написано новостей:

2 1 9 9 5