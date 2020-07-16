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16 июл 2020

Audi A7 Sportback получит длиннобазную версию и захватит рынок Китая

Audi A7 Sportback получит длиннобазную версию и захватит рынок Китая
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen намерен расширить присутствие бренда Audi в Китае за счет еще одного совместного предприятия

VW сотрудничает с китайскими автопромышленниками с конца прошлого века: основная масса «Фольксвагенов» и автомобилей марки Skoda для Поднебесной выпускается на совместном предприятии VW и концерна SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation).

Однако сейчас, по сообщению агентства Reuters, немцы планируют расширить партнерство за счет участия в нем бренда Audi. Агентство, которое ссылается на некий правительственный документ, утверждает, что реконструкция предприятия потребует инвестиций в размере 4,13 млрд юаней (более полумиллиарда долларов), а результатом финансовых вливаний станет старт производства Audi A7 Sportback  нового поколения в версии с удлиненной колесной базой.

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