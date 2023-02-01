АвтоВАЗ предлагает своим покупателям переплачивать за сервисное обслуживание

С 1 февраля при покупке автомобилей Lada дилеры предложат заключить «Сервисный контракт», который предусматривает специальные условия на постгарантийное обслуживание и прохождение ТО

С одной стороны, услуга выглядит привлекательной – фактически, человек получает расширенную гарантию на машину – в течение первого года (по истечению стандартной гарантии) все поломки будут устранены за счет завода. Также расширенная гарантия может действовать и дольше, но лишь в том случае, если на одометре автомобиля нет тридцати тысяч километров. Кроме того, сервисный контракт фиксирует сумму затрат на техобслуживание, то есть ценники на ТО не будут зависеть от инфляции и прочих факторов.

Но у любой медали есть и обратная сторона. Эксперты предполагают, что, внедряя сервисные контракты, российский автопроизводитель готовится повысить цены на сервисные работы и запчасти. Причем повышение, в нынешних сложных условиях, может оказаться очень существенным. Фактически, люди будут переплачивать и при оформлении сервисного контракта, и без него.