Bertone будут выпускать электрические спорткары

Легендарную марку, которая занималась выпуском автомобилей с особенным стайлингом, решили возродить. Да, знатная, более чем, столетняя история закончилась в 2014 году, когда компанию попросту упразднили

Упразднили, но не убили и решили дать ей еще один еще шанс на жизнь под британском флагом. Да, имя Bertone возродит вновь образованная фирма Dianchè, входящая в состав британского холдинга Flymove. В рамках соглашения с AKKA Technologies, которой сейчас принадлежат права на бренд, она будет использовать это название для собственной линейки электрокаров.

Пока что в линейке заявлено два автомобиля. Первый - электрический суперкар Dianchè Bertone BSS GT Cube с 300-киловаттными электромоторами на каждой оси. Автомобиль обладает мощностью в 816 лошадиных сил, а первую сотню он сможет разменять за 2,2 секунды. Кстати, максимальная скорость автомобиля составит 350 километров в час.

Второй автомобиль можно назвать младшей версией первого спорткара. Dianchè Bertone BSS GT One — получит силовую установку мощностью 408 сил и сможет разгоняться до 300 километров в час. Тестировать прототипы спорткара начнут в марте следующего года.