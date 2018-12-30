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30 дек 2018

Bertone будут выпускать электрические спорткары

Bertone будут выпускать электрические спорткары

Легендарную марку, которая занималась выпуском автомобилей с особенным стайлингом, решили возродить. Да, знатная, более чем, столетняя история  закончилась в 2014 году, когда компанию попросту упразднили

Упразднили, но не убили и решили дать ей еще один еще шанс на жизнь под британском флагом. Да,  имя Bertone возродит вновь образованная фирма Dianchè, входящая в состав британского холдинга Flymove. В рамках соглашения с AKKA Technologies, которой сейчас принадлежат права на бренд, она будет использовать это название для собственной линейки электрокаров.

Пока что в линейке заявлено два автомобиля. Первый - электрический суперкар Dianchè Bertone BSS GT Cube с 300-киловаттными электромоторами на каждой оси. Автомобиль обладает мощностью в 816 лошадиных сил, а первую сотню он сможет разменять за 2,2 секунды. Кстати, максимальная скорость автомобиля составит 350 километров в час.

Второй автомобиль можно назвать  младшей версией первого спорткара. Dianchè Bertone BSS GT One — получит силовую установку мощностью 408 сил и сможет разгоняться до 300 километров в час. Тестировать прототипы спорткара начнут в марте следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Спутник

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