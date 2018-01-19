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19 янв 2018

Большинство штрафов ГИБДД оплачиваются со скидкой

Большинство штрафов ГИБДД оплачиваются со скидкой

В прошлом году Счетная палата заявила, что 50-процентная скидка на уплату штрафа является неэффективной мерой и не помогает собирать больше штрафов. В Госавтоинспекции обиделись и привели статистику за 2017 год.

В прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 108,7 миллиона постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа. При этом из них 106,6 миллиона могли быть уплачены в размере 50%. По подсчетам ведомства всего было оплачено 84,8 миллиона штрафов, 78% из них (65,8 миллиона) со скидкой.

Кроме того, против неплательщиков штрафов было возбуждено 909,5 тысяч дел. В федеральную службу судебных приставов направлено 29,1 млн. постановлений для принудительного исполнения.

С  2016 года у федеральной службы судебных приставов появилась возможность ограничивать право управления транспортными средствами лиц, которые, в том числе, не оплачивают наложенные на них административные штрафы. В свою очередь, сотрудниками Госавтоинспекции в отношении лиц, чье право управления транспортными средствами было ограничено судебными приставами, но которые продолжают несмотря на это управлять транспортными средствами, по статье 17.17 КоАП РФ «Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом» было возбуждено 19,9 тыс. дел.

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ГИБДД

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