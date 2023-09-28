Changan официально представит суббренд Qiyuan в России

Китайская компания Qiyuan, являющееся суббрендом Changan, собирается официально представить свои автомобили на российском рынке

Qiyuan - это новая марка не только для российского рынка, но и для Китая. Этим летом компания показала свою первую модель - лифтбек Qiyuan A07. На родине автомобиль оценивается от 158 000 юаней (2 076 000 рублей). A07 получил «круглые» пропорции кузова, узкие светодиодные фары и минимальстичный салон.

В основе силовой установки A07 один электромотор на задней оси. Мощность - 258 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Мобиле комплектуются батареи ёмкостью 58,1 кВт*ч. Запас хода - 515 км. Альтернатива – гибрид с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 95 л.с. и электродвигателем на задней оси мощностью 217 л.с. В данном случае автомобиль получил батарею емкостью 28,4 кВт*ч. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1200 км.