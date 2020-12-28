ЦКАД запускается по частям

Пять новых участков ЦКАД запущены в эксплуатацию. Полностью работы над магистралью закончат в следующем году

Всего в эксплуатацию ввели около 170 километров дорог, что, вкупе с действующими участками, составляет 310 верст. Между тем, общая протяженность ЦКАД составит 336 километров. Главный же участок – дорога, соединяющая Горьковское шоссе и самую известную дорогу на юг – М4 «Дон». Также запущены отрезки, соединяющие такие магистрали как Симферопольское шоссе, магистраль М-10 и М-11.

Что касается проезда, то до конца новогодних праздников он будет бесплатным. Далее начнут действовать тарифы. Точные размеры пока неизвестны, но по предварительным данным – 2-3 рубля за километр для легковых машин и около девяти рублей для грузовиков.