Cupra представила свой компактный электрокар

Испанский автопроизводитель показал вторую версию концепта UrbanRebel. Примечательно, что серийная машина встанет на конвейер именно в таком исполнении

Да, первый концепт имел дерзкую внешность – в основном это выражалось в агрессивном обвесе. Новая версия выглядит скромнее, хотя никуда не исчезли сложные выштамповки на дверях и фары, которые выполнены в виде бумерангов. Производитель заявляет, что у автомобиля будет много деталей, которые изготовят из переработанного пластика.

Силовая установка тоже изменилась, если первый концепт имел электромотор мощностью в 435 лошадиных сил, то теперь под капотом располагается менее мощный агрегат на 226 лошадиных сил. Сообщается, что на разгон до сотни машина тратит шесть с половиной секунд. Запас хода составляет 440 километров.