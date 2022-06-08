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8 июн 2022

Cupra представила свой компактный электрокар

Cupra представила свой компактный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Испанский автопроизводитель показал вторую версию концепта UrbanRebel. Примечательно, что серийная машина встанет на конвейер именно в таком исполнении

Да,  первый концепт имел дерзкую внешность – в основном это выражалось в агрессивном обвесе. Новая версия выглядит скромнее, хотя никуда не исчезли  сложные выштамповки на дверях и фары, которые выполнены в виде бумерангов. Производитель заявляет, что у автомобиля будет много деталей, которые изготовят из переработанного пластика.

Силовая установка тоже изменилась, если первый концепт имел электромотор мощностью в 435 лошадиных сил, то теперь под капотом располагается менее мощный агрегат на 226 лошадиных сил. Сообщается, что на разгон до сотни машина тратит шесть с половиной секунд.  Запас хода составляет 440 километров.

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