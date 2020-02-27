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27 фев 2020

Cupra везет в Женеву очень мощный кроссовер

Cupra везет в Женеву очень мощный кроссовер

Испанский бренд Cupra, принадлежащий компании Seat, представит на Женевском автосалоне серийный вариант кроссовера Formentor

Испанский бренд Cupra, принадлежащий компании Seat, представит на следующей неделе первую в своей истории полностью самостоятельную серийную модель — кроссовер Formentor. Судя по опубликованному тизеру, товарная модель получится похожей на одноименный прототип, показанный в Женеве в прошлом году. Кроссовер оснастят гибридной силовой установкой, созданной на базе 1,4-литрового турбомотора, работающего вместе с электрическим агрегатом и роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В сумме агрегаты будут выдавать 245 л. с. и 400 Н·м крутящего момента.

Интересно, что модификацию с такой же установкой получат и хэтчбек с универсалом Cupra Leon, премьера которых тоже состоится на мотор-шоу в Женеве. Плюс ко всему «заряженный» Leon будет доступен с традиционными двигателями сгорания — двухлитровыми «турбочетверками». Базовый вариант мотора развивает 245 сил и 370 Н·м, тогда как более мощная модификация этого мотора выдает 300 л. с. и 400 ньютон-метров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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