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4 окт 2021

Dacia Duster превратили в коммерческий фургон

Dacia Duster превратили в коммерческий фургон
Автор фото: фирма-производитель

Специально для английского рынка в Dacia создали легкий фургон на базе кроссовера Duster. Каким был процесс превращения?

Очень простым. Фактически, все свелось к демонтажу заднего ряда сидений и установки ровного пола со специальными проушинами для фиксации грузов. Также грузовую часть отгородили от водителя решетчатой перегородкой.  Забавно, но в Dacia даже сохранили стекла в задних дверях, хотя и затянули их в непрозрачную пленку. В результате всех манипуляций грузовой отсек машины увеличился до 1623 литров.

Любопытно, но коммерческой версии автомобиля даже сохранили моторную гамму в полном объеме. То есть у клиента есть возможность выбирать между бензиновыми двигателями 1.6 (атмосферный) и 1.3 (с турбонаддувом). В качестве альтернативы предлагается полуторалитровый турбо-дизель на 115 лошадиных сил. Последний доступен с механической трансмиссией,  бензиновые версии можно заказать и с вариатором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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