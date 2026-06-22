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22 июн 2026

Европа готовит новый удар по Китаю. После электромобилей под прицелом оказались гибриды

Европа готовит новый удар по Китаю. После электромобилей под прицелом оказались гибриды
Автор фото: из открытых источников

Европейский союз может расширить торговое противостояние с китайским автопромом. После введения пошлин на электромобили китайского производства в конце 2024 года власти ЕС рассматривают возможность распространить ограничения и на подзаряжаемые гибриды

По сообщениям немецких СМИ, Брюссель уже обсуждает новый пакет ограничений, который должен закрыть лазейку, позволившую китайским брендам сохранить высокие темпы роста на европейском рынке. После введения тарифов на электрокары многие производители из Китая сделали ставку на подзаряжаемые гибриды, резко увеличив их поставки в страны Европы. Главными инициаторами более жестких мер стали европейские компании, которым все труднее становится конкурировать с китайскими машинами, которые оказываются более инновационными и при этом относительно недорогими.

Согласно актуальной статистике, сегодня на китайские марки приходится уже один из каждых 10 новых автомобилей, продаваемых в регионе. Большей популярностью пользуются именно гибриды, поскольку китайским электрокарам «прикрыли» дорогу в Европу.

Если страны ЕС поддержат инициативу, новые пошлины могут быть введены в ближайшие месяцы. Однако не все эксперты считают такой шаг эффективным. Предполагается, что дополнительные пошлины не остановят китайских производителей. Высокая прибыльность европейского рынка по-прежнему делает его крайне привлекательным для автокомпаний из КНР. Кроме того, многие бренды уже работают над локализацией производства в Европе. Одни используют недозагруженные заводы существующих производителей, другие готовят строительство собственных предприятий.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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