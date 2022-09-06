Европейский Nissan X-Trail получил скромные моторы

Этот большой кроссовер уже давно рассекречен. Нюанс лишь в том, что миру показали версию для рынков США и Китая. Сегодня же была представлена европейская модификация и она существенно отличается от своих аналогов.

Для рынка Европы Nissan планирует полностью электрифицировать всю модельную линейку и X-Trail стал одним из первых продуктов, созданных с учетом данной тактики. Под капотом здесь располагаются гибриды, на основе полуторалитрового трехцилиндрового турбомотора. Мощность силовой установки разнится в зависимости от версии- 163 либо 180 лошадиных сил.

Кроссовер нового поколения базируется на платформе CMF-C со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. Архитектура платформы позволила Nissan предложить в Европе семиместный вариант исполнения. Доберется ли данная модель до Росси – неизвестно.