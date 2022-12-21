Глава АвтоВАЗ увидел в китайских автомобилях угрозу

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал экспансию китайских автомобилей угрозой для России и предложил внедрить некоторые регуляторные механизмы

Одной из мер по сдерживанию могло бы стать ограничение по локализации производства для китайских автопроизводителей. Кроме того, государство должно помогать отечественным компаниям дополнительным финансированием.

Президент отечественного автомобильного гиганта заявил также о том, что чем сильнее развиваются китайские автопроизводители в России, тем меньше пространства для маневров остается у остальных игроков. Доминирование китайского автопрома может ударить по российским автопроизводителям, которые не только обеспечивают работой свои коллективы, но и дают заказы производителям компонентной базы.

