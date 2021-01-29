Иностранец, не оплатил штраф – останешься в России!

С лета текущего года на границах нашей страны будут проверять иностранные автомобили на предмет штрафов

Такова буква нового закона о «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». Если у водителя обнаружились неоплаченные штрафы, то здесь есть два варианта развития событий.

Первый - вариант для совестливых и честных людей, когда у водителя еще есть возможность выйти сухим из воды и беспрепятственно покинуть страну. Что нужно сделать? Все просто. Надо всего лишь в течении трех часов погасить задолженность. Если этого не сделать, то второй вариант здесь даже и рассматривать не хочется - остановка, выяснение, запрет на выезд… — доводить до такого, по мнению редакции Motorpage, вообще не стоит.

К слову, новое правило по выезду работает и в обратном направлении. Допустим, приезжает иностранец в Россию, а за ним числятся прошлые грехи – тогда на границе его развернут в сторону дома и в наш с вами край не пустят.