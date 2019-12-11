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11 дек 2019

Jaguar Land Rover проводит испытания на собаках

Jaguar Land Rover проводит испытания на собаках

Компания Jaguar Land Rover напечатала на 3D-принтере лапу лабрадора по кличке Йоги. С помощью такого необычного оборудования инженеры будут оценивать надежность лакокрасочного покрытия

Технологию назвали RoboYogi. Она помогает понять, насколько покрытие заднего бамперы способно противостоять собачьим когтям. Первые тесты уже провели на внедорожнике Land Rover Defender. По итогам оказалось, что его бампер может выдержать больше десяти лет постоянного контакта с животными.

Заметим, что изначально испытания проводились  при помощи живого лабрадора, который несколько раз запрыгивал в багажник Defender и выпрыгивал из него, каждое движение собаки фиксировалось по специальной технологии расчета давления. Благодаря этому команде удалось получить точные данные о том, какое давление оказывается на автомобиль, когда в него запрыгивает собака.

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