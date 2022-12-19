Как зима влияет на запас хода электромобилей?

Аналитики Recurrent проанализировали отзывы 7000 владельцев электромобилей и составил рейтинг наименее приспособленных к зимней эксплуатации моделей.

Лидером анти-рейтинга стал электрический кроссовер Ford Mustang Mach E, если при плюсовых температурах автомобиль способен проехать 418 километров, то зимой запас хода сокращается до 283 километров. Похожим образом ведет себя и Volkswagen ID.4 – в обычных условиях кроссовер способен проехать до 410 километров, а в зимнем режиме – те же 283 километра. То есть, во время эксплуатации машины в холодное время года, владельцы данных машин потеряют около 30 процентов автономности. Еще один пример антирекорда - Chevrolet Bolt. При температуре ниже нуля этот автомобиль способен проехать около 257 километров. При 20 градусах со знаком плюс запас хода у него составляет 370 километров.

С другой стороны, очень хорошо себя показали модели Audi E-Tron и Jaguar I-Pace –они теряют от трех до восьми процентов автономности во время холодов.