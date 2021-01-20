Какие машины живут в одних руках по пятнадцать лет

Сейчас существует такая тенденция – купил машину и через три года, максимум, пять лет поменял на новую ласточку. Однако есть и такие машины, которые радуют одного и того же владельца на протяжении долгих лет.

Американский портал iSeeCars.com составил рейтинг моделей машин, которые находятся в долговременном владении у одного человека. Всего в исследовании поучаствовало более шестисот тысяч автомобилей, изготовленных в период 1981-2005 года, и проданных на рынке в течение прошлого года.

Лидером рейтинга стали автомобили Toyota- на вершине Toyota Prius. «Японские автомобили, особенно Toyota и Honda, известны своей надежностью и долговечностью. Они привлекают практичных потребителей, которые хотят эксплуатировать машину как можно дольше», — сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.